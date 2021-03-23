до конца марта ожидается поставка еще 15 300 доз «Спутника V»

Более 44 тысяч курян сделали прививку от коронавируса. Первым компонентом привито почти 59,5 тысяч человек. Сведения о лицах, привитых против новой коронавирусной инфекции, внесены в Регистр вакцинированных от COVID-19.Сегодня в Курскую область поступило 1 900 доз вакцины «Спутник V», а до конца марта ожидается поставка еще 15 300 доз.Записаться на вакцинацию по-прежнему можно через портал госуслуг и по телефону районной поликлиники, номер подскажут на горячей линии «122» (время работы – с 8:00 до 20:00 ежедневно без перерывов и выходных), а также на организованной в областном кожвендиспансере линии по телефону 70-60-00 (работает с 8:00 до 20:00 с понедельника по субботу).