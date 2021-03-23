Курским некоммерческим организациям могут снизить налоги

Предлагается снизить налоговую ставку для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, с 6 до 1 процента

Курским некоммерческим организациям (НКО) снизят налоговую нагрузку. Соответствующее предложение внесено в областную Думу, его рассмотрят уже на этой неделе. Если депутаты его поддержат, курская область войдет в число первых регионов, где окажут подобную помощь НКО.Как пояснил замгубернатора Юрий Князев, предлагается снизить налоговую ставку для организаций, использующих упрощенную систему налогообложения, с 6 до 1 процента. Это минимальная ставка, которую могут установить в области.Всего в регионе зарегистрировано 1 700 некоммерческих организаций, но активно работают только 50. Об этом свидетельствует статистика Фонда президентских грантов: Курская область по сравнению с другими регионами недостаточно использует возможности конкурса, в рамках которого ежегодно выделяют существенные суммы на реализацию социальных проектов.Льготная же ставка позволит НКО направить высвобожденные средства на развитие своих организаций и инициатив, отмечает член Общественной палаты России Константин Комков.