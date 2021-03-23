За день в курскую службу спасения поступило 40 звонков из категории «детская шалость»
Количество таких сообщений в экстренные службы традиционно увеличивается во время школьных каникул
Самому подростку также не удастся уйти от ответственности – на него заведут дело и передадут для последующей работы в комиссию по делам несовершеннолетних. А начиная с 16 лет подростку уже грозит административная или даже уголовная ответственность.
Спасатели в очередной раз напоминают, что ценой ложного выхова может стать реальная человеческая жизнь.