Количество таких сообщений в экстренные службы традиционно увеличивается во время школьных каникул

За день в курскую службу спасения поступило 40 звонков из категории «детская шалость». Как отмечают в МЧС, число таких сообщений в службы экстренного реагирования традиционно увеличивается во время школьных каникул. В спасательном ведомстве напоминают, что отвечать за такие «развлечения» детей придется родителям. В судебном порядке с них взыщут все материальные затраты, которые понесли экстренные службы.Самому подростку также не удастся уйти от ответственности – на него заведут дело и передадут для последующей работы в комиссию по делам несовершеннолетних. А начиная с 16 лет подростку уже грозит административная или даже уголовная ответственность.Спасатели в очередной раз напоминают, что ценой ложного выхова может стать реальная человеческая жизнь.