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В этом году в Курске сотрудники ГИБДД выявили 18 водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения

Ночью экипаж ДПС обнаружил у пассажира автомобиля наркотики
В этом году в Курске сотрудники ГИБДД выявили 18 водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения

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В этом году сотрудники ГИБДД в ходе ежедневных дежурств выявили 18 водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Им грозят крупные штрафы и лишение водительских прав.  

Так, ночью на проспекте Дериглазова полицейские заметили автомобиль, совершающий опасные маневры. Водителя остановили для профилактической беседы. Однако внимание сотрудников ДПС привлек пассажир. 31-летний мужчина вел себя подозрительно и на большинство вопросов не мог сформулировать ответ. Полицейские заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Пройти освидетельствование пассажир отказался. В ходе осмотра у него обнаружили пакет с порцией запрещенных растительных наркотических веществ. Их изъяли и отправили на экспертизу. Мужчина пытался убедить, что нашел пакет и забрал. Эту информацию проверят.

После получения результатов экспертизы решится вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение наркотиков, сообщили в региональном УМВД.
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