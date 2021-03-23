В этом году в Курске сотрудники ГИБДД выявили 18 водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения

Ночью экипаж ДПС обнаружил у пассажира автомобиля наркотики

В этом году сотрудники ГИБДД в ходе ежедневных дежурств выявили 18 водителей, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Им грозят крупные штрафы и лишение водительских прав.Так, ночью на проспекте Дериглазова полицейские заметили автомобиль, совершающий опасные маневры. Водителя остановили для профилактической беседы. Однако внимание сотрудников ДПС привлек пассажир. 31-летний мужчина вел себя подозрительно и на большинство вопросов не мог сформулировать ответ. Полицейские заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Пройти освидетельствование пассажир отказался. В ходе осмотра у него обнаружили пакет с порцией запрещенных растительных наркотических веществ. Их изъяли и отправили на экспертизу. Мужчина пытался убедить, что нашел пакет и забрал. Эту информацию проверят.После получения результатов экспертизы решится вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконное хранение наркотиков, сообщили в региональном УМВД.