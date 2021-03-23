На маршруте Курск-Курчатов пустят дополнительные пригородные поезда
На этом участке будут курсировать рельсовые автобусы РА-3
Такое решение принято в связи с высокой востребованностью этого направления: помимо работающей в Курчатове атомной станции, через месяц планируется ввод в эксплуатацию крупнейшего в Европе комплекса мясохладобойни «Мираторга».
Как подчеркнул губернатор, введение дополнительных пригородных поездов снизит интенсивность движения на автомобильных дорогах, а куряне получат удобную, безопасную и независящую от погодных условий услугу по перевозке.