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На маршруте Курск-Курчатов пустят дополнительные пригородные поезда

На этом участке будут курсировать рельсовые автобусы РА-3
На маршруте Курск-Курчатов пустят дополнительные пригородные поезда

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На маршруте Курск-Курчатов пустят дополнительные пригородные поезда с продлением до Лукашевки. Предполагается, что на этом участке будут курсировать рельсовые автобусы РА-3: с 6:20 утра - три поезда, днем – пять, а вечером – два. Все ежедневно. Из областного бюджета на это дополнительно направят порядка 174,7 млн рублей, в том числе на закупку трех составов. 

Такое решение принято в связи с высокой востребованностью этого направления: помимо работающей в Курчатове атомной станции, через месяц планируется ввод в эксплуатацию крупнейшего в Европе комплекса мясохладобойни «Мираторга». 

Как подчеркнул губернатор, введение дополнительных пригородных поездов снизит интенсивность движения на автомобильных дорогах, а куряне получат удобную, безопасную и независящую от погодных условий услугу по перевозке. 
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