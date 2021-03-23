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В Курске обсудили результаты ярмарки вакансий

Впервые за долгое время количество предлагаемых вакансий оказалось выше числа безработных курян
В Курске обсудили результаты ярмарки вакансий

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Оперативное совещание администрации Курской области было посвящено, главным образом, текущему положению дел в ряде сфер жизни региона, сообщает телеканал "ТАКТ". 

Одним из ключевых событий минувшей недели стала двухдневная ярмарка вакансий, проходившая в Курске в онлайн-режиме. По словам заместителя губернатора Вячеслава Берзина, она представила широкие возможности для трудоустройства. Впервые за долгое время количество предлагаемых вакансий оказалось выше числа безработных курян.

Вячеслав Берзин, заместитель губернатора Курской области:

- В эфир выходило 25 курских и 8 предприятий из других регионов. А с учетом тех, кто участвовал не на прямом эфире, но так же выставлял свои вакансии, приняло участие порядка 80 работодателей. В часть потенциальных работников приглашения направлялись во Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Смоленскую, Тверскую, Ярославскую, Липецкую области. И мы можем сказать, что количество подключений на просмотр трансляции за 2 дня составило порядка 50 тысяч.
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