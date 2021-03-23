Резиденты ОЭЗ получат ряд налоговых преференций, гарантии государства и сопровождение по регламенту «Одного окна»

В Курской области создают особую экономическую зону. Она получила название «Третий полюс», что является отсылкой к особенностям ее месторасположения. Пока в ОЭЗ вошли 22 земельных участка в Железногорске и Железногорском районе, общая площадь которых более 245 га. Но при необходимости территорию могут расширить. Ход создания территории обсудили в Доме Советов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами.Резиденты ОЭЗ получат ряд налоговых преференций, гарантии государства и сопровождение по регламенту «Одного окна». Вести проект будет Агентство по привлечению инвестиций Курской области. Первыми резидентами готовы стать компании «МГБЖ», «Вагонмаш» и «ТД «Кварц». Якорный проект «Третьего полюса» предполагает строительство завода по производству горячебрикетированного железа. На первом этапе объем инвестиций в создание новых производств в особой экономической зоне составит не менее 55 млрд рублей. Ожидается, что регион получит порядка 650 дополнительных рабочих мест.