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В Курской области создают особую экономическую зону

Резиденты ОЭЗ получат ряд налоговых преференций, гарантии государства и сопровождение по регламенту «Одного окна»
В Курской области создают особую экономическую зону

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В Курской области создают особую экономическую зону. Она получила название «Третий полюс», что является отсылкой к особенностям ее месторасположения. Пока в ОЭЗ вошли 22 земельных участка в Железногорске и Железногорском районе, общая площадь которых более 245 га. Но при необходимости территорию могут расширить. Ход создания территории обсудили в Доме Советов на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата и взаимодействию с инвесторами. 

Резиденты ОЭЗ получат ряд налоговых преференций, гарантии государства и сопровождение по регламенту «Одного окна». Вести проект будет Агентство по привлечению инвестиций Курской области. Первыми резидентами готовы стать компании «МГБЖ», «Вагонмаш» и «ТД «Кварц». Якорный проект «Третьего полюса» предполагает строительство завода по производству горячебрикетированного железа. На первом этапе объем инвестиций в создание новых производств в особой экономической зоне составит не менее 55 млрд рублей. Ожидается, что регион получит порядка 650 дополнительных рабочих мест.

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