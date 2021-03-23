Курская область. Дизайн-код в Рыльске позволит развить его туристическую инфраструктуру
Работы по внедрению дизайн-кода в Рыльске уже идут
Работы по внедрению дизайн-кода в Рыльске уже идут. На центральных улицах начали демонтировать рекламные конструкции. Как отмечает глава города Сергей Курносов, большинство предпринимателей с пониманием отнеслось к инициативе. Позже конструкции заменят на выполненные в едином стиле вывески.
Планируется, что уже в этом году новый облик обретет пилотный участок – исторический и торговый центр Рыльска, ограниченный улицами Дзержинского, Ленина, Карла Либкнехта и Советской площадью.
Фото - газета «Районные будни» Рыльского района