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Курская пенсионерка хотела помочь полицейским, но в результате отдала 2 миллиона рублей мошенникам

Она отдала лжеполицейским все свои сбережения

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Сравнительно новую схему обмана опробовали преступники на курской пенсионерке. 82-летней женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что расследует преступную деятельность группы банковских служащих. С его слов нечистые на руку менеджеры, используя служебную информацию, пытаются похитить деньги клиентов и оформить на них кредиты. Незнакомец убедил женщину в том, что нельзя терять ни минуты и уговорил оказать помощь следствию. 
 
Чтобы вывести на чистую воду злоумышленников из банка курянку заставили закрыть свой счёт и обналичить все сбережения, а это более 2 миллионов рублей. Преступники постоянно находились на связи со своей жертвой, не давая возможности обдумать происходящее или связаться с родственниками. Дальше аферисты дистанционно вызвали такси, на котором пегсионерка добралась до крупного торгового центра. Там через терминал она перевела всю сумму на названный телефонным собеседником счёт - так называемую безопасную ячейку. Лже-правоохранители пообещали, что деньги сами вернутся через несколько дней, а также попросили держать в тайне детали это «спецоперации». Почему то женщина поверила словам мошенников и какое-то время действительно молчала. Но вскоре у нее возникли сомнения, и она обратилась в полицию. В отделе пенсионерка назвала имена и звания, которые озвучивали аферисты, считая, что это может оказать помощь следствию. 
 
Возбуждено уголовное дело. Направлены запросы в банковские учреждения, через которые переводились деньги. Злоумышленников, которые с высокой долей вероятности звонили из отдалённого региона страны, сейчас ищут.
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