Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет на базе школы №60

30 марта родители курских выпускников смогут написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет на базе школы №60 имени героев Курской битвы. Начало в 11.00.Мамам и папам предлагают написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.В этом году участниками станут 43 родителя выпускников городских школ.Отмечается, что акция пройдет с соблюдением необходимых мер профилактики распространения коронавируса. Пункт проведения будет оснащен бесконтактными термометрами, дозаторами и антисептиками.