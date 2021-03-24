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30 марта родители курских выпускников смогут написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку

Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет на базе школы №60 
30 марта родители курских выпускников смогут написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку

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30 марта родители курских выпускников смогут написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет на базе школы №60 имени героев Курской битвы. Начало в 11.00. 

Мамам и папам предлагают написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов. 

В этом году участниками станут 43 родителя выпускников городских школ. 

Отмечается, что акция пройдет с соблюдением необходимых мер профилактики распространения коронавируса. Пункт проведения будет оснащен бесконтактными термометрами, дозаторами и антисептиками. 
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