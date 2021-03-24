30 марта родители курских выпускников смогут написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку
Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет на базе школы №60
Мамам и папам предлагают написать сокращенный вариант ЕГЭ по русскому языку, дающий представление об экзаменационных заданиях разных типов.
В этом году участниками станут 43 родителя выпускников городских школ.
Отмечается, что акция пройдет с соблюдением необходимых мер профилактики распространения коронавируса. Пункт проведения будет оснащен бесконтактными термометрами, дозаторами и антисептиками.