Расписание некоторых пригородных поездов в Курской области временно изменится
Это связано с проведением капитального ремонта на перегоне Охочевка – Щигры в марте-апреле
Речь идет о пригородных поездах №6381, №6382, №6383 Курск – Касторная Курская – Курск, №6359/6360 и №6362/6361 Курск – Кшень – Ливны-1 – Кшень – Курск.
Пассажиров просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтно-путевым работам и следить за расписанием пригородных поездов. С актуальными изменениями можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».