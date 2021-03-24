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Расписание некоторых пригородных поездов в Курской области временно изменится

Это связано с проведением капитального ремонта на перегоне Охочевка – Щигры в марте-апреле 
Расписание некоторых пригородных поездов в Курской области временно изменится

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Курские железнодорожники в марте-апреле проведут плановый капитальный ремонт почти 14 км железнодорожного полотна на однопутном перегоне Охочевка – Щигры. В связи с этим изменится график движения пригородных поездов. 

Речь идет о пригородных поездах №6381, №6382, №6383 Курск – Касторная Курская – Курск, №6359/6360 и №6362/6361 Курск – Кшень – Ливны-1 – Кшень – Курск. 

Пассажиров просят с пониманием отнестись к проводимым ремонтно-путевым работам и следить за расписанием пригородных поездов. С актуальными изменениями можно ознакомиться на железнодорожных вокзалах и остановках, а также на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».


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