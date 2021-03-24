Книга подробно рассказывает историю становления и развития хирургической службы Курской области

Курские врачи выпустили «Очерки истории хирургии Курской области». Над изданием работали 57 человек: это трудившиеся в разное время заведующие хирургическими отделениями, районные хирурги, главные врачи центральных районных и других больниц и их заместители.Идея создания этой книги появилась в 2010 году и принадлежит профессору, ректору курского медуниверситета Виктору Лазаренко, который ранее был заведующим кафедрой хирургических болезней факультета последипломного образования.Координировал многолетнюю работу по созданию книги профессор кафедры хирургических болезней института непрерывного образования КГМУ, заслуженный работник здравоохранения России Геннадий Бондарев, который более 25 лет проработал главным хирургом отдела, а затем комитета здравоохранения Курской области.Издание подробно рассказывает историю становления и развития хирургической службы областной клинической больницы, центральных районных больниц и других курских лечебных учреждений. Очерки сопровождаются уникальными архивными фотографиями. Через призму истории хирургии Курской области, отмечают авторы, можно узнать об истории хирургии целой страны.Авторы надеются, что коллеги – представители других специальностей – воодушевятся этим трудом и возьмутся за написание истории своей службы.«Этот труд мы адресуем молодым коллегам, которые пришли и еще придут нам на смену. Хочется, чтобы они прочли воспоминания мастеров хирургии Бориса Шуклина, Светланы Толмачевой, Валентина Гурьева. Наши предшественники знали и умели не меньше, а, может быть, гораздо больше, чем мы сегодня, хотя условия их работы были неизмеримо тяжелее. И дефицит в медицине, хирургии был практически всегда. Но всегда при этом были энтузиасты, герои, которые несли на своих плечах тяжелый крест хирургии», – рассказал Геннадий Бондарев.