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Сегодня в Курчатове сгорела квартира. Погиб мужчина

ЧП произошло на ул. Садовая города атомщиков 
Сегодня в Курчатове сгорела квартира. Погиб мужчина

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Сегодня утром в Курчатове сгорела квартира. Погиб 54-летний мужчина. 

Сообщение о загорании в квартире на ул. Садовая города атомщиков поступило в службу спасения в половину шестого, сообщает МЧС. Спустя шесть минут огнеборцы были на месте ЧП, с пламенем они справились за 12 минут. Однако огонь повредил в 2-х комнатной квартире мебель и вещи, оказались закопчены стены и потолок по всей площади. В квартире спасатели обнаружили тело погибшего 54-летнего мужчины. 

Причины пожара устанавливаются. 
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