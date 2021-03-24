Сегодня в Курчатове сгорела квартира. Погиб мужчина

ЧП произошло на ул. Садовая города атомщиков

Сегодня утром в Курчатове сгорела квартира. Погиб 54-летний мужчина.Сообщение о загорании в квартире на ул. Садовая города атомщиков поступило в службу спасения в половину шестого, сообщает МЧС. Спустя шесть минут огнеборцы были на месте ЧП, с пламенем они справились за 12 минут. Однако огонь повредил в 2-х комнатной квартире мебель и вещи, оказались закопчены стены и потолок по всей площади. В квартире спасатели обнаружили тело погибшего 54-летнего мужчины.Причины пожара устанавливаются.