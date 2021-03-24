Аналитики «Тинькофф» выяснили, на что и как тратят деньги подростки со своих банковских карт
Основной аудиторией программы «Тинькофф Джуниор» являются подростки в возрасте от десяти до пятнадцати лет.
Основной аудиторией программы «Тинькофф Джуниор» являются подростки в возрасте от десяти до пятнадцати лет, их доля около шестидесяти трех процентов. Как правило, по достижении 16-летия, подростки предпочитают переходить на взрослый банкинг, сообщает РИА LVIVE24.
Как и следовало ожидать, основными статьями расходов у детей стали сладости и газировка. Однако, не все так однозначно. Мальчики и девочки по-разному подходят к своим тратам и накопления. Девочки откладывают в среднем шесть процентов своих капиталов, в то время как мальчики отправляют на счет-копилку около девяти процентов средств. На долю переводов с карты на карту у мальчиков приходится тридцать процентов всех операций, а у девочек двадцать восемь, рассчитываются за покупки картой девочки ровно в половине случаев, в то время как мальчики рассчитываются картой за товары и услуги всего в сорока четырех процентах случаев.
Пандемия внесла свои коррективы в структуру трат и объемы пополнений карточных счетов родителями. За 2020 траты подростков на фастфуд снизились сразу на двадцать процентов, а оплата услуг связи возросла на пятьдесят девять процентов. Средняя сумма пополнения счета составила пять тысяч рублей. Реже всего счета пополнялись в апреле, а чаще всего в ноябре 2020 года.
И все же самыми популярными покупками, которые были оплачены с детских банковских карт, остались сладкие напитки и чипсы. В топ-10 самых частых покупок детей вошли: сладкие напитки, чипсы, вода обыкновенная, шоколад, жевательная резинка, чай, молоко, тетрадь, мороженое, хлеб.