В курской администрации предложили вносить нерадивых подрядчиков в «черный список»

Губернатор попросил следить за подрядчиками, «буквально ноги им переставлять», а в случае нарушений - штрафовать и расторгать контракты

Подрядчик, который благоустраивал Театральную площадь, теперь участвует в торгах по нацпроектам. Этот факт вызвал негативную реакцию в областной администрации, сообщает ИА «Секунда». Вопрос обсудили на заседании в Доме Советов. Замгубернатора Алексей Смирнов предложил включить нерадивых подрядчиков в «черный список», чтобы они больше не могли участвовать в торгах. Роман Старовойт в свою очередь напомнил, что ответственность все равно лежит на заказчике, какой бы «ни был рукозадый подрядчик». И попросил следить за подрядчиками, «буквально ноги им переставлять», а в случае нарушений - штрафовать и расторгать контракты.