В Курске 18-летняя рецидивистка украла из магазина видеодомофон

Она сделал это ради интереса

18-летней жительнице Курска грозит до 2 лет лишения свободы за кражу видеодомофона из магазина.В полицию обратились сотрудники администрации одного из магазинов из торгового центра по улице Энгельса. Они обнаружили пропажу дорогостоящего товара прямо с прилавка. Сумма ущерба составила порядка 16 тысяч рублей.Правоохранители изучили запись с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя ранее судимая курянка. Она вынесла товар, спрятав его в своей сумке. В полиции девушка призналась, что кражу совершила из интереса, а когда поняла, что краденое имущество сама использовать не сможет, продала его незнакомому человеку за 10 тысяч рублей, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.Возбуждено уголовное дело. Юная преступница вскоре в очередной раз предстанет перед судом.