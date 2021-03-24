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В Курске 18-летняя рецидивистка украла из магазина видеодомофон

Она сделал это ради интереса

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18-летней жительнице Курска грозит до 2 лет лишения свободы за кражу видеодомофона из магазина.

В полицию обратились сотрудники администрации одного из магазинов из торгового центра по улице Энгельса. Они обнаружили пропажу дорогостоящего товара прямо с прилавка. Сумма ущерба составила порядка 16 тысяч рублей.

Правоохранители изучили запись с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя ранее судимая курянка. Она вынесла товар, спрятав его в своей сумке. В полиции девушка призналась, что кражу совершила из интереса, а когда поняла, что краденое имущество сама использовать не сможет, продала его незнакомому человеку за 10 тысяч рублей, а вырученные деньги потратила на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Юная преступница вскоре в очередной раз предстанет перед судом. 

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