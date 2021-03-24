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В курской деревне запустили первое производство респираторов

Фабрика сможет изготавливать порядка 140 тысяч респираторов разных классов защиты
В курской деревне запустили первое производство респираторов

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В деревне Анахина Октябрьского района Курской области запустили первое производство респираторов. В месяц фабрика компания «Торговый дом «Сириус» сможет изготавливать порядка 140 тысяч респираторов разных классов защиты.

В планах компании расширить линейку выпускаемых респираторов в целях обеспечения защиты работников различных отраслей экономики.

С начала пандемии предприятие освоило выпуск защитных многоразовых масок, бахил и комбинезонов, качество которых высоко оценили курские медики. Всего в прошлом году фабрика поставила в медицинские учреждения продукции на сумму более 15 млн рублей.

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