В Курске продолжают дорожный ремонт
Несмотря на то, что ямочный ремонт стартовал едва ли не с началом года, количество нареканий к качеству дорог у жителей областного центра пока не сократилось
Года идут, а главная проблема курских автовладельцев остается неизменной. Каждую весну, лавируя по лужам на проезжей части, они рискуют пробить колеса в очередной притаившейся под грязной водой яме. Дефекты дорожного покрытия уже не раз становились причиной аварийных ситуаций и заставляли курян нести серьезные убытки по ремонту своих железных коней. После заезда в глубокую яму помимо новых колес автомобиль может нуждаться и в замене элементов подвески. Закончиться поездка может еще хуже: попавшаяся на пути выбоина на дороге может привести к столкновению с другим авто. Таких историй водители наслышаны немало.
И, несмотря на то, что ямочный ремонт стартовал едва ли не с началом года, количество нареканий к качеству дорог у жителей областного центра пока не сократилось. Проблему в очередной раз обсуждали на оперативном совещании в Доме Советов, передает телеканал «ТАКТ».
Михаил Шумаков, руководитель Центра управления регионом:
- По тематике «Дороги» у нас остается основной темой ямы и выбоины на дорогах. Мы продолжаем заносить те адреса, которые поступают от жителей Курской области в нашу таблицу дорог. На данный момент она насчитывает более 400 позиций. Основные дороги, которые упоминались на данной неделе, следующие – проспект Дериглазова, проспект Победы, 50 лет Октября, улица Верхняя Луговая, улица Крюкова.
Впрочем, есть и участки дорожной сети, которые реставрировались совсем недавно, проезжая часть на них выглядит крайне неприглядно: вслед за вытертой пластиковой разметкой начал крошиться и сам асфальт. В список таких неудачных ремонтов попала и улица Большевиков. Не простояв обещанных три года, она уже через полтора начала постепенно рассыпаться.
Впрочем, нарекания вызвали и другие улицы, в том числе и ремонтировавшиеся совсем недавно по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По результатам мониторинга состояния асфальтового покрытия, специалисты департамента дорожного хозяйства направили подрядчикам 21 требование об устранении дефектов. Частично ситуацию исправили, но уверенности в том, что проблемы не проявятся вновь, у курян нет, как и убежденности в надежности проводимых ремонтов.
- Сколько раз уже обещания эти слушали, слышали. Каждый год мы слышим эти обещания и не выполняется ничего. – А как вы думаете, в чем главная проблема некачественного ремонта? – Наверное, сам асфальт некачественный кладут, который через полгода опять начинаются ямки.
- Дороги плохие, дороги разбитые, ездить трудно. Вроде их делали недавно, но местами их, считайте, нет. Как Вам кажется, в чем главная проблема, почему они сыплются? – Я не специалист, не знаю. Но мне кажется, делать надо хорошо дороги, тогда они не будут сыпаться. Их, наверное, выгодно делать каждый год.
- Я не автолюбитель. Но как на маршрутках езжу: ямы есть. Ну, я был в местах похуже, но, наверное, ненормальные. – А в чем, на Ваш взгляд, главная проблема? Почему они так быстро сыплются у нас? – Некачественный материал. Плохо люди работают. – А Вы верите в то, что когда-нибудь их могут привести в порядок? – Как говорил наш бывший сотрудник администрации, ямочный ремонт бесконечен. Поэтому пока не верю.
Ни у кого уже не вызывает ни малейшего сомнения и необходимость комплексного подхода к ремонту дорог. Помимо проезжей части внимания требуют и рассыпающиеся тротуары, которые во многих местах фактически являются смертельно-опасными для пешеходов. Бывают и ситуации посложнее, как, например, на улице Советской. Дорожные знаки, информирующие о грядущем начале большого ремонта, на днях здесь уже появились. А вот долгострой, огороженный забором, похоже, сносить никто не собирается. И, судя по нынешнему расположению бетонных блоков, пространства для маневров у дорожной техники будет явно недостаточно. Нетрудно догадаться, что на качество дорожного ремонта такая мелочь может сильно повлиять.