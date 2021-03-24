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В этом году в Курской области введут в эксплуатацию 82 комплекса фотовидеофиксации

Сейчас в регионе установлено 156 таких устройств
В этом году в Курской области введут в эксплуатацию 82 комплекса фотовидеофиксации

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В этом году в Курской области введут в эксплуатацию 82 комплекса фотовидеофиксации, сообщает региональный комитет транспорта и автомобильных дорог. Сейчас в регионе установлено 156 таких устройств: 93 камеры с измерением мгновенной скорости, 32 системы контроля средней скорости, 1 система контроля перекрестка, 4 системы контроля проезда нерегулируемых пешеходных переходов. 

По статистике, большинство аварий происходит из-за несоблюдения водителями скоростного режима, при этом степень тяжести последствий растет с каждым километром увеличения скорости, отмечает директор комитета Алексей Адам. Анализ аварийных ситуаций показывает, что установка комплекса фотовидеофиксации в месте концентрации ДТП ликвидирует очаг аварийности в течение года почти на 90%.

Развитие системы фотовидеофиксации необходимо для того, чтобы водители не нарушали правила дорожного движения. С начала года уже зафиксировано более 140 тысяч таких нарушений. С 2022 по 2024 год планируется дооснащение системы еще 24 комплексами фотовидеофиксации нарушений ПДД. 
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