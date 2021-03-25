За четыре дня в Курской области выдали более 1 500 разрешений на охоту на пернатую дичь

И составили 21 протокол об административных правонарушениях

За четыре дня в Курской области выдали выдано более 1 500 разрешений на охоту на пернатую дичь. Весенний период охоты открылся 20 марта.С начала открытия сезона специалисты отдела охотничьего надзора совместно с сотрудниками Росгвардии проверили 76 охотников. Итогом стал 21 протокол об административных правонарушениях и 21 изъятая единица оружия.Отмечается, что подобные рейды будут проходить регулярно. За несоблюдение установленных правил охоты предусмотрена административная ответственность, напоминают в комитете природных ресурсов.