За четыре дня в Курской области выдали более 1 500 разрешений на охоту на пернатую дичь
И составили 21 протокол об административных правонарушениях
С начала открытия сезона специалисты отдела охотничьего надзора совместно с сотрудниками Росгвардии проверили 76 охотников. Итогом стал 21 протокол об административных правонарушениях и 21 изъятая единица оружия.
Отмечается, что подобные рейды будут проходить регулярно. За несоблюдение установленных правил охоты предусмотрена административная ответственность, напоминают в комитете природных ресурсов.