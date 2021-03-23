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«Час независимой музыки»
Сегодня, 16:43
ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 23.03.2021
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Новая музыка
Imagine Dragons ''Follow You''
Mika Vino ''Ау, Москва''
Zara Larsson ''FFF''
Amen Mustang ''(The Shit You Say) When You're High''
John Dahlbäck feat. Lyon Hart ''Nothing But The Truth''
The Fratellis ''Need a Little Love''
Мэнсон Флетчер ''Шум Стиральной Машины''
PPK ''Zodiac Reload'' (Max Lyazgin Remix)
Moon Taxi ''Live For It''
Daya ''Bad Girl''
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В Курске продолжают дорожный ремонт
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В курской деревне запустили первое производство респираторов
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С 1 апреля почти 43 тысячи курских пенсионеров начнут получать проиндексированные социальные пенсии
Сегодня, 15:43
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