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В кадровый резерв управленческих кадров Курска включены первые шесть человек

Это те, кто успешно справился с тестированием и прошел собеседование

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В кадровый резерв управленческих кадров Курска специальная комиссия включила первые шесть человек - это те, кто успешно справился с тестированием и прошел собеседование. 

Отбор стартовал 16 января и проходил в два этапа: заочный отбор на соответствие поступивших документов, предъявляемым требованиям и очный отбор - тестирование и индивидуальное собеседование.

Неделю назад в Курской академии госслужбы кандидаты прошли тестирование. Претенденты ответили на 100 вопросов по таким направлениям, как русский язык, конституционное право, законодательство о муниципальной службе, антикоррупционное законодательство и экономика.

Теперь с претендентами проводят индивидуальные собеседования. Этот этап успешно преодолели первые шесть человек. 

Так, в кадровый резерв включены:
Светлана Александровна Германова – на должность председатель комитета социальной защиты населения 

Ольга Александровна Головенькина - на должность директора департамента закупок для муниципальных нужд 

Юрий Игнатьевич Варванин - на должность председателя комитета городского хозяйства 

Дмитрий Александрович Лыков - на должность председателя комитета образования

Алексей Юрьевич Михайлов - на должность главы администрации Центрального округа 

Алексей Александрович Шарапов - на должность председателя комитета ЖКХ 

Конкурсный отбор продолжается.

Всего же на 23 руководящие должности поступило 55 заявок. Четыре - отклонены, как несоответствующие требованиям.
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