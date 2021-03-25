В кадровый резерв управленческих кадров Курска включены первые шесть человек

Это те, кто успешно справился с тестированием и прошел собеседование

В кадровый резерв управленческих кадров Курска специальная комиссия включила первые шесть человек - это те, кто успешно справился с тестированием и прошел собеседование.





Отбор стартовал 16 января и проходил в два этапа: заочный отбор на соответствие поступивших документов, предъявляемым требованиям и очный отбор - тестирование и индивидуальное собеседование.





Неделю назад в Курской академии госслужбы кандидаты прошли тестирование. Претенденты ответили на 100 вопросов по таким направлениям, как русский язык, конституционное право, законодательство о муниципальной службе, антикоррупционное законодательство и экономика.





Теперь с претендентами проводят индивидуальные собеседования. Этот этап успешно преодолели первые шесть человек.





Так, в кадровый резерв включены:

Светлана Александровна Германова – на должность председатель комитета социальной защиты населения





Ольга Александровна Головенькина - на должность директора департамента закупок для муниципальных нужд





Юрий Игнатьевич Варванин - на должность председателя комитета городского хозяйства





Дмитрий Александрович Лыков - на должность председателя комитета образования





Алексей Юрьевич Михайлов - на должность главы администрации Центрального округа





Алексей Александрович Шарапов - на должность председателя комитета ЖКХ





Конкурсный отбор продолжается.





Всего же на 23 руководящие должности поступило 55 заявок. Четыре - отклонены, как несоответствующие требованиям.