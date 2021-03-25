Их ждут штрафы от 4 тысяч рублей

На двух улицах Курска власти поймали 22 нарушителя парковки. Очередной рейд прошёл по улицам Ольшанского и Дейнеки. Мобильная группа сотрудников администрации Сеймского округа выявляла автомобили, припаркованные на газонах. Чиновники направили запросы о собственниках припаркованных с нарушениями автомобилей в городское УМВД, как только придут ответы, нарушителей привлекут к административной ответственности. В мэрии напоминают, для физических лиц предусмотрен штраф от 4 тысяч рублей по статье 28 ЗКО № 1 "Об административных правонарушениях в Курской области". С 1 января 2021 года из статьи исключена такая форма наказания как предупреждение.В соответствии с Правилами благоустройства запрещено размещать транспортные средства на детских и спортивных площадках, газонах, участках земли, не имеющих искусственного покрытия и не являющихся элементами дорог – обочинами или съездами.