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На двух улицах Курска власти поймали 22 нарушителя парковки

Их ждут штрафы от 4 тысяч рублей
На двух улицах Курска власти поймали 22 нарушителя парковки

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На двух улицах Курска власти поймали 22 нарушителя парковки. Очередной рейд прошёл по улицам Ольшанского и Дейнеки. Мобильная группа сотрудников администрации Сеймского округа выявляла автомобили, припаркованные на газонах. Чиновники направили запросы о собственниках припаркованных с нарушениями автомобилей в городское УМВД, как только придут ответы, нарушителей привлекут к административной ответственности. В мэрии напоминают, для физических лиц предусмотрен штраф от 4 тысяч рублей по статье 28 ЗКО № 1 "Об административных правонарушениях в Курской области". С 1 января 2021 года из статьи исключена такая форма наказания как предупреждение.

В соответствии с Правилами благоустройства запрещено размещать транспортные средства на детских и спортивных площадках, газонах, участках земли, не имеющих искусственного покрытия и не являющихся элементами дорог – обочинами или съездами.
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