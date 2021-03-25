Мощность поликлиники составит 600 человек в смену, из которых 150 – маленькие пациенты

Поликлиника на проспекте Дериглазова в Курске будет принимать и взрослых, и детей. Ход строительства медицинского учреждения обсудили на совещании в Доме Советов.Мощность поликлиники составит 600 человек в смену, из которых 150 – маленькие пациенты. Новая поликлиника позволит разгрузить 1-ю городскую поликлинику и 5-ю детскую, к которым прикреплены жители поселка Северный. Сейчас нагрузка на эти медучреждения превышена на треть и 45% соответственно. А радиус обслуживания составляет более 12 км, при нормативе в 2 раза меньше.Перепрофилирование здания в детско-взрослую поликлинику потребует пристройки второго лифта для разведения потоков пациентов. Также необходимо смонтировать модульное помещение для рентген-оборудования и организовать помещения для службы скорой помощи. Возобновить строительные работы на объекте планируется к осени. До этого срока оформят документы и передадут здание в государственную собственность.Строительство поликлиники идет за счет инвестора – Курского завода КПД с 2017 года. На сегодня возведено здание, готовы фасад и кровля, подведены все коммуникации, на 80% благоустроена прилегающая территория.