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Поликлиника на проспекте Дериглазова в Курске будет принимать и взрослых, и детей

Мощность поликлиники составит 600 человек в смену, из которых 150 – маленькие пациенты
Поликлиника на проспекте Дериглазова в Курске будет принимать и взрослых, и детей

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Поликлиника на проспекте Дериглазова в Курске будет принимать и взрослых, и детей. Ход строительства медицинского учреждения обсудили на совещании в Доме Советов. 

Мощность поликлиники составит 600 человек в смену, из которых 150 – маленькие пациенты. Новая поликлиника позволит разгрузить 1-ю городскую поликлинику и 5-ю детскую, к которым прикреплены жители поселка Северный. Сейчас нагрузка на эти медучреждения превышена на треть и 45% соответственно. А радиус обслуживания составляет более 12 км, при нормативе в 2 раза меньше. 

Перепрофилирование здания в детско-взрослую поликлинику потребует пристройки второго лифта для разведения потоков пациентов. Также необходимо смонтировать модульное помещение для рентген-оборудования и организовать помещения для службы скорой помощи. Возобновить строительные работы на объекте планируется к осени. До этого срока оформят документы и передадут здание в государственную собственность. 

Строительство поликлиники идет за счет инвестора – Курского завода КПД с 2017 года. На сегодня возведено здание, готовы фасад и кровля, подведены все коммуникации, на 80% благоустроена прилегающая территория. 

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