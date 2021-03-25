Женщина обналичила деньги с его карты и забрала себе

Курский пенсионер попросил знакомую купить продуктов и лишился всех сбережений.62-летний житель Дмитриевского района обратился к правоохранителям с просьбой разобраться, куда исчезли деньги с его банковской карты. Мужчина долгое время откладывал сбережения на пластик, а когда пришел в магазин, на кассе ему сообщили, что средств для покупики недостаточно.Полицейские направили запросы в банк и отследили движение по счету. Выяснилось, что более ста тысяч рублей были обналичены несколько недель назад.Как оказалось, незадолго до этого, пенсионер приглашал к себе друзей на семейное торжество. Части продуктов не хватило, тогда он попросил одну из приглашенных - 46-летнюю знакомую - купить продукты в ближайшем магазине. Для этого он дал ей свою карту и назвал пин-код. Но женщина этим не ограничилась. Сначала она направилась к банкомату, чтобы узнать остаток по счету. Увидев крупную сумму, часть перевела на свой счет, а остальное мелкими суммами обналичила за несколько раз. К моменту, когда пенсионер заметил нулевой баланс, селянка успела потратить большую часть суммы. Правоохранители изъяли у нее 45 тысяч рублей и сразу вернули мужчине. В дальнейшем женщину обяжет полностью возместить ущерб.Возбуждено уголовное дело.