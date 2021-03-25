Завтра куряне смогут получить бесплатную юридическую консультацию

Для этого будут работать четыре площадки - две в Курске, по одной в Судже и Железногорске

В пятницу, 26 марта Курское региональное отделение Ассоциации юристов России проведет День бесплатной юридической помощи. Консультацию совершенно бесплатно смогут получить куряне по личным или семейным вопросам: гражданское, жилищное, трудовое или семейное право (купля-продажа, дарение, работы, услуги, защита прав потребителей, признание права собственности, наследование, возмещение вреда и иные подобные вопросы).Для этого будут работать четыре площадки - в Курске, Судже и Железногорске. Жителей Курска ждут в Курском государственном университете по адресу ул. Радищева, 29, ауд. 123 – Центр бесплатной юридической помощи Курской области с 10:00 до 16:00, телефон 8-4712-70-03-46; и на ул. Гайдара, 11, оф. 5 с 10:00 до 16:00, телефон 8-915-513-95-04.В Судже площадка будет работать на ул. 1 Мая, 9, оф. 2 с 10:00 до 16:00 телефон 8-47143-2-23-78. В Железногорске - на ул. Октябрьская, 40, Центр бесплатной юридической помощи, с 13:00 до 16:00.Отмечается, что прием граждан будет проходить в очном формате с соблюдением требований санитарной безопасности.