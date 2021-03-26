  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На следующей неделе в Курске снова будут отключать свет

Во всех трех округах города

Читайте также

На следующей неделе в Курске проведут очередные плановые работы в электросетях. В связи с этим будут отключать электроэнергию во всех трех округах города:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:

С 29 марта по 2 апреля с 9-00 до 16-00:

Еремина 26-56; 4-й, 7-й Краснополянский п-к; Строительный п-к 1-9; Магистральная 5-11;

29 и 31 марта с 9-30 до 16-30:

Черняховского 50-54, 38, 38А

31 марта с 13-30 до 16-30:

Добролюбова 16-24; А.Невского 23, 13А

1 апреля с 9-30 до 15-00:

А.Невского 13

2 апреля с 9-30 до 16-30:

Юности 40; ПЛК 97; Менделеева 21, 24, 51А

Телефон для справок: 32-32-15.


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:

с 29 марта по 2 апреля с 9-00 до 17-00:

Бойцов 9-й дивизии 115-143В; Павлуновского 68-92, 91-119 Узенький переулок 1-17; 4-36А; Узенький проезд 5-15, 4-12 Выгонный переулок 1-43, 2-32; Выгонный тупик 3-15, 2-16 3-й Воротний переулок 3-19, 4-38; 50 лет Октября 119А, 121, 133, 107-143А, 60-86 Воротний переулок 1-33, 2-16; Большевиков 71-87, 66-82 Павлуновского 49-81, 46-54; Суворовская 107-117, 120-122 Чеховский переулок 3-13, 4-16; Кати Зеленко 22-44, 5-35 Володарского 54-70, 69-81, 56; Аристарховой 9-37, 36-42 Горького 45-47; Нижняя Казацкая 144-226, 127-213;

1 и 2 апреля с 13-00 до 16-00: ул. Никитская 3-29, 18-32 ; переулок Никитский 2-6, 1-7

Телефон для справок: 32-40-89.


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:

С 29 марта по 2 апреля с 9-30 до 17-00:

Фрунзе 1-63, 36-62; Октябрьская 132-222; Жуковского 2-56, 21-55; Новая Восточная 2-90, 1-39

30 марта с 13-30 до 16-00:

Киевская 2-76, 1-55; Кривецкая 23-93, 22-84; Котлякова 2-90, 3-85; Сеймская 3-63, 2-48; Васильевский п-к 4-28, 11-29; Петропавловский переулок 1-17, 12-22; Ивановский п-к 1-7, 4-18, 63-65; Подвойского 22-98, 25-91; Малых 84-180, 45-123; 3-й Раздельный п-к 1-21; 2-й Раздельный п-к 1-9, 2-14; Артема 3-29, 2-22; СНТ Ветеран.

Телефон для справок: 26-32-10.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

До 2024 года в развитие дорожного хозяйства Курской области вложат 29 млрд рублей

Курские полицейские проводят ночные рейды по местам досуга подростков

Комитет экономического развития администрации Курска возглавила Анна Заковырина

В Курской областной Думе голосовали за детские выплаты и налоговые послабления

Почти 47 тысяч курян привились от коронавируса

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске