На следующей неделе в Курске снова будут отключать свет

Во всех трех округах города

На следующей неделе в Курске проведут очередные плановые работы в электросетях. В связи с этим будут отключать электроэнергию во всех трех округах города:Еремина 26-56; 4-й, 7-й Краснополянский п-к; Строительный п-к 1-9; Магистральная 5-11;Черняховского 50-54, 38, 38АДобролюбова 16-24; А.Невского 23, 13АА.Невского 132 апреля с 9-30 до 16-30:Юности 40; ПЛК 97; Менделеева 21, 24, 51АБойцов 9-й дивизии 115-143В; Павлуновского 68-92, 91-119 Узенький переулок 1-17; 4-36А; Узенький проезд 5-15, 4-12 Выгонный переулок 1-43, 2-32; Выгонный тупик 3-15, 2-16 3-й Воротний переулок 3-19, 4-38; 50 лет Октября 119А, 121, 133, 107-143А, 60-86 Воротний переулок 1-33, 2-16; Большевиков 71-87, 66-82 Павлуновского 49-81, 46-54; Суворовская 107-117, 120-122 Чеховский переулок 3-13, 4-16; Кати Зеленко 22-44, 5-35 Володарского 54-70, 69-81, 56; Аристарховой 9-37, 36-42 Горького 45-47; Нижняя Казацкая 144-226, 127-213;ул. Никитская 3-29, 18-32 ; переулок Никитский 2-6, 1-7Фрунзе 1-63, 36-62; Октябрьская 132-222; Жуковского 2-56, 21-55; Новая Восточная 2-90, 1-39Киевская 2-76, 1-55; Кривецкая 23-93, 22-84; Котлякова 2-90, 3-85; Сеймская 3-63, 2-48; Васильевский п-к 4-28, 11-29; Петропавловский переулок 1-17, 12-22; Ивановский п-к 1-7, 4-18, 63-65; Подвойского 22-98, 25-91; Малых 84-180, 45-123; 3-й Раздельный п-к 1-21; 2-й Раздельный п-к 1-9, 2-14; Артема 3-29, 2-22; СНТ Ветеран.