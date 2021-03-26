В первое и в последнее воскресенье

Экотакси будет курсировать по Курску дважды в месяц — в первое и в последнее воскресенье. Очередной вызд намечен на 28 марта. Организаторы напоминают, что волонтеры принимают чистое, просушенное и рассортированное по разным пакетам вторсырьё.График и маршрут движения экотакси:10.00 — 10.20 — парковка ТЦ «Кристалл» (проспект Кулакова, 20);10.35 — 10.55 — парковка справа от ТЦ «Куряночка» (между улицей Дзержинского, 69Б и улицей Дзержинского, 67);11.10 — 11.30 — улица Димитрова, 33 (парковка магазина «Магнит»);11.50 — 12.10 — проспект Анатолия Дериглазова, 45 (парковка перед Сретенской Церковью);12.20 —12.50 — парковка Гипермаркета «Европа-29» (проспект Победы, 48).