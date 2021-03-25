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С 28 мая поезда в Крым будут курсировать через Курск

Поезда «Таврия» будут курсировать 2-3 раза в неделю
С 28 мая поезда в Крым будут курсировать через Курск

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С 28 мая куряне смогут отправиться в Симферополь на поезде без пересадок. Поезда «Таврия»  №373/374 Симферополь – Смоленск будут курсировать через Курск. 

Поезда из Симферополя в Смоленск по изменённому маршруту будут курсировать 2-3 раза в неделю и следовать через Брянск, Курск, Орёл, Воронеж и Ростов-на-Дону. Время в пути составит 48 часов.

Билеты на поезда «Таврия» доступны на официальном сайте компании-перевозчика grandtrain.ru, в мобильном приложении grandtrain, а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайтах агентов продаж.

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