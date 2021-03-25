ТАКТ».С наступлением весны самым актуальным вопросом для агропромышленного комплекса региона стала подготовка к предстоящему посевному сезону. К настоящему моменту хозяйства Курской области практически полностью обеспечены семенами и удобрениями, сообщает телеканал «
Сергей Стародубцев, заместитель губернатора Курской области:
«Семенами яровых зерновых культур хозяйства обеспечены в полном объеме. Семенами сахарной свеклы, рапса – на 90%, кукурузы и сои на 98%, семенами подсолнечника – на 92%. Хозяйства уже проводят оценку семян на посевные качества в лаборатории Россельхозцентра».
Подготовка к новому сельскохозяйственному сезону постепенно набирает обороты. Как сообщили на оперативном совещании губернатора Курской области, в четырех районах уже приступили к подкормке озимых культур. Обработано шесть с половиной гектаров площадей, что составляет 4% отведенных под озимые.
Сергей Стародубцев, заместитель губернатора Курской области:
«Агрохимическими службами региона и сельхозтоваропроизводителями продолжается мониторинг состояния озимых культур. В хорошем и удовлетворительном состоянии находятся 88% посевов. Это хороший результат. 12% посевов находятся в неудовлетворительном состоянии. Но только после начала их вегетации станет известно о возможных площадях пересева».
Уже завершилось формирование структуры будущих посевных площадей. В этом году курские аграрии планируют получить больший урожай зерновых и масличных культур по сравнению с прошлым сезоном, также будут увеличены посевные площади сахарной свеклы.
В Курской области планируют увеличить посевные площади зерновых культур
В четырех районах уже приступили к подкормке озимых культур