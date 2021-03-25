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В Курске работают телефоны доверия по вопросам весенней призывной кампании

Весенний призыв на военную службу стартует в апреле
В Курске работают телефоны доверия по вопросам весенней призывной кампании

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Весенний призыв на военную службу стартует в апреле. Призывники и их родители уже сейчас могут получить ответы на все интересующие вопросы по номерам телефонов доверия:

штаб Западного военного округа (дежурная служба) 8-812-494-20-21, 8-818-494-26-06;

начальник организационно-мобилизационного управления штаба Западного военного округа 8-812-494-25-70;

интернет-приемная Главного военного следственного управления Следственного комитета России и Военного следственного управления Следственного комитета России по Западному военному округу http://gvsu.gov.ru/;

военно-врачебная комиссия Центрального федерального округа 8-495-917-13-45;

военный комиссар Курской области 8 (4712) 70-07-46;

юридическое отделение 8 (4712) 70-07-63;

отделение по работе с гражданами 8 (4712) 70-07-62;

дежурная служба 8 (4712) 70-07-51;

консультационный центр по оказанию правовой помощи по вопросам призыва граждан на военную службу 8 (4712) 52-97-10, 8 (4712) 52-96-11;

телефон доверия 56-го Военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации 8 (4712) 54-83-20;

отдел военной контрразведки ФСБ России по Курскому гарнизону 8 (4712) 58-47-94.
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