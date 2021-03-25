С начала года в Курске ликвидировали порядка 80 несанкционированных свалок
В апреле в Курске запланировано провести два субботника
Городская администрация заключит соглашение с региональным комитетом экологии по улучшению экологического состояния в Курске. Чиновники администрации и комитета будут вместе выявлять и ликвидировать свалки в городской черте. Для этого разработают дорожную карту - для сверки, классификации свалок и проведения совместных рейдов.
Участники встречи определили также точки взаимодействия по расчистке рек. Планируется расчистка участка русла реки Тускарь на территории Курска и Курского района, проектно-сметная документация разработана, проект проходит экспертизу.