В апреле в Курске запланировано провести два субботника

С начала года в Курске ликвидировали порядка 80 несанкционированных свалок. Часть свалок убрана силами ООО «Спецавтобаза» и общественных организаций. Уже в апреле в планах провести два субботника. Об этом говорил мэр города Виктор Карамышев на рабочей встрече с председателем комитета природных ресурсов Курской области Константином Поляковым.Городская администрация заключит соглашение с региональным комитетом экологии по улучшению экологического состояния в Курске. Чиновники администрации и комитета будут вместе выявлять и ликвидировать свалки в городской черте. Для этого разработают дорожную карту - для сверки, классификации свалок и проведения совместных рейдов.Участники встречи определили также точки взаимодействия по расчистке рек. Планируется расчистка участка русла реки Тускарь на территории Курска и Курского района, проектно-сметная документация разработана, проект проходит экспертизу.