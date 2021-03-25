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С начала года в Курске ликвидировали порядка 80 несанкционированных свалок

В апреле в Курске запланировано провести два субботника
С начала года в Курске ликвидировали порядка 80 несанкционированных свалок

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С начала года в Курске ликвидировали порядка 80 несанкционированных свалок. Часть свалок убрана силами ООО «Спецавтобаза» и общественных организаций. Уже в апреле в планах провести два субботника. Об этом говорил мэр города Виктор Карамышев на рабочей встрече с председателем комитета природных ресурсов Курской области Константином Поляковым. 

Городская администрация заключит соглашение с региональным комитетом экологии по улучшению экологического состояния в Курске. Чиновники администрации и комитета будут вместе выявлять и ликвидировать свалки в городской черте. Для этого разработают дорожную карту - для сверки, классификации свалок и проведения совместных рейдов.  

Участники встречи определили также точки взаимодействия по расчистке рек. Планируется расчистка участка русла реки Тускарь на территории Курска и Курского района, проектно-сметная документация разработана,  проект проходит экспертизу.
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