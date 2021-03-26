Очередной показ проекта «Кино в театре» состоится в это воскресенье, 28 марта

Курян приглашают посмотреть в театре мультфильм «Королевские каникулы» (Канада/США/Каймановы острова), категория 6+. XV сезон проекта «Кино в театре» продолжит работу в это воскресенье, 28 марта. Традиция проведения мини-концертов перед показами сохранена.У зрителей есть возможность бронировать билеты заранее по телефону 54-76-75 в будни с 9 до 17 часов. Также билеты можно приобрести в кассе драмтеатра за час до мероприятия. Стоимость - 50 рублей.Мероприятия проводятся с учётом всех мер профилактики, но посмотреть «Кино в театре» теперь смогут больше зрителей - недавно власти разрешили учреждениям культуры проводить мероприятия с 75-процентной заполняемостью зала. Единственное, о чем просят организаторы зрителей - соблюдать масочный режим.