В Курске в столкновении «Рено» с бортовой платформой пострадал пожилой водитель

Авария произошла на ул. 50 лет Октября

25 марта около 10 часов утра на ул. 50 лет Октября, напротив д. 175/Б столкнулись «Рено Симбол» и бортовая платформа «Вис 234900». За рулем иномарки был 65-летний водитель, который двигался со стороны ул. 2-я Орловская в направлении ул. Пучковка. Напротив д. 175/Б, поворачивая налево, он допустил столкновение со встречным автомобилем «Вис», ща рулем которого был 50-летний водитель. В результате ДТП травмы получил водитель «Рено».