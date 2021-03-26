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Нескольким курянам, воспользовавшимся найденными кредитками, грозит до 6 лет лишения свободы

Владельцы теряли свои банковские карты или лишались их в результате кражи
Нескольким курянам, воспользовавшимся найденными кредитками, грозит до 6 лет лишения свободы

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За минувшие дни куряне несколько раз расплачивались в магазинах чужими банковскими картами. Об этом сообщает городское УМВД. Владельцы теряли кредитки или лишались их в результате кражи. В случае, если рядом с картой был ПИН-код деньги злоумышленники снимали, в других ситуациях использовали возможности бесконтактной оплаты.

Так о потере своей карты 30-летняя курянка узнала, получив СМС о списании 7,5 тысяч за покупки в магазине и аптеке. Те, кто нашли кредитку 26-летней девушки-медработника купили товаров в разных магазинах более чем на 17 тысяч рублей. Мужчина, у которого украли кошелёк с картами и ПИН-кодами, лишился более 6 тысяч. Деньги сняли в банкоматах. Ещё одной утерянной кредиткой воспользовалась жительница Курска, чтобы совершить покупки в интернет магазине на 3 тысяч. 

По всем фактам хищения средств возбуждены уголовные дела. В большинстве случаев личности подозреваемых уже установлены. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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