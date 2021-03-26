  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

Житель Курской области, сжигая траву на участке, сжег сарай

За сжигание мусора и сухой растительности оштрафованы 16 жителей на общую сумму свыше 30 тысяч рублей
Житель Курской области, сжигая траву на участке, сжег сарай

Читайте также

Житель Солнцевского района Курской области, сжигая траву на участке, сжег деревянный сарай. Этот случай произошел в четверг. Прибывшие огнеборцы местной пожарной части ликвидировали пожар. В этом году это первое подобное происшествие, сообщает региональное МЧС. Весенне-летний пожароопасный сезон только начинается, а вот в прошлом году происшествий, когда в результате палов травы сгорали хозпостройки и бесхозные строения, было немало, отмечают спасатели. 

В этом году в Курской области зарегистрированы более 60 случаев неконтролируемого горения травы и мусора, при помощи космического мониторинга обнаружены 3 термоточки. Сейчас спасатели проводят активные рейды по садоводческим некоммерческим товариществам, работают с их председателями. За сжигание мусора и сухой растительности к административной ответственности привлечено 16 жителей на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.

Курян прсят соблюдать правила пожарной безопасности: не сжигать мусор и сухостой в ветреную погоду или при порывистом ветре, не оставлять костры без присмотра, производить сжигание в металлической таре с крышкой или в углублении в земле.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

До 2024 года в развитие дорожного хозяйства Курской области вложат 29 млрд рублей

Курские полицейские проводят ночные рейды по местам досуга подростков

Комитет экономического развития администрации Курска возглавила Анна Заковырина

В Курской областной Думе голосовали за детские выплаты и налоговые послабления

Почти 47 тысяч курян привились от коронавируса

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске