Житель Курской области, сжигая траву на участке, сжег сарай
За сжигание мусора и сухой растительности оштрафованы 16 жителей на общую сумму свыше 30 тысяч рублей
В этом году в Курской области зарегистрированы более 60 случаев неконтролируемого горения травы и мусора, при помощи космического мониторинга обнаружены 3 термоточки. Сейчас спасатели проводят активные рейды по садоводческим некоммерческим товариществам, работают с их председателями. За сжигание мусора и сухой растительности к административной ответственности привлечено 16 жителей на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.
Курян прсят соблюдать правила пожарной безопасности: не сжигать мусор и сухостой в ветреную погоду или при порывистом ветре, не оставлять костры без присмотра, производить сжигание в металлической таре с крышкой или в углублении в земле.