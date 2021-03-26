Житель Курской области, сжигая траву на участке, сжег сарай

За сжигание мусора и сухой растительности оштрафованы 16 жителей на общую сумму свыше 30 тысяч рублей

Житель Солнцевского района Курской области, сжигая траву на участке, сжег деревянный сарай. Этот случай произошел в четверг. Прибывшие огнеборцы местной пожарной части ликвидировали пожар. В этом году это первое подобное происшествие, сообщает региональное МЧС. Весенне-летний пожароопасный сезон только начинается, а вот в прошлом году происшествий, когда в результате палов травы сгорали хозпостройки и бесхозные строения, было немало, отмечают спасатели.В этом году в Курской области зарегистрированы более 60 случаев неконтролируемого горения травы и мусора, при помощи космического мониторинга обнаружены 3 термоточки. Сейчас спасатели проводят активные рейды по садоводческим некоммерческим товариществам, работают с их председателями. За сжигание мусора и сухой растительности к административной ответственности привлечено 16 жителей на общую сумму свыше 30 тысяч рублей.Курян прсят соблюдать правила пожарной безопасности: не сжигать мусор и сухостой в ветреную погоду или при порывистом ветре, не оставлять костры без присмотра, производить сжигание в металлической таре с крышкой или в углублении в земле.