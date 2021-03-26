«А вы что делаете?». Глава Минприроды поручил проверить оборудование курского «Экотекса»

Сушильные машины остановлены, но куряне продолжают жаловаться на неприятный запах

Глава Минприроды Александр Козлов побывал на текстильном предприятии «Экотекс». Сейчас там по решению суда не работают две сушильные машины. Третья остановлена по инициативе руководства завода, однако, куряне продолжают жаловаться на неприятный запах.«Нам важно здоровье людей, которые здесь проживают. А вы что делаете? Как вы бизнес строите? Даете взятки каким-то людям! Я посмотрел, вас же постоянно штрафуют. Наша задача – не штрафы выписывать, а решить проблему, чтобы и население не жаловалось, и предприятие работало», – пожурил министр руководство «Экотекса».По заверениям гендиректора предприятия, на третью сушильную машину установлены дополнительные фильтры. На остановленном по суду оборудовании они смонтированы еще в мае прошлого года. Также в Роспотребнадзор направлен проект санитарно-защитной зоны «Экотекса» для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.Александр Козлов поручил проверить оборудование предприятия и доложить ему об исправлении всех нарушений.