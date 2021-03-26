«А вы что делаете?». Глава Минприроды поручил проверить оборудование курского «Экотекса»
Сушильные машины остановлены, но куряне продолжают жаловаться на неприятный запах
«Нам важно здоровье людей, которые здесь проживают. А вы что делаете? Как вы бизнес строите? Даете взятки каким-то людям! Я посмотрел, вас же постоянно штрафуют. Наша задача – не штрафы выписывать, а решить проблему, чтобы и население не жаловалось, и предприятие работало», – пожурил министр руководство «Экотекса».
По заверениям гендиректора предприятия, на третью сушильную машину установлены дополнительные фильтры. На остановленном по суду оборудовании они смонтированы еще в мае прошлого года. Также в Роспотребнадзор направлен проект санитарно-защитной зоны «Экотекса» для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы.
Александр Козлов поручил проверить оборудование предприятия и доложить ему об исправлении всех нарушений.