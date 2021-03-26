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Лента новостей / В регионе

В Курской областной Думе голосовали за детские выплаты и налоговые послабления

Внесены изменения и в региональный закон о транспортном налоге
В Курской областной Думе голосовали за детские выплаты и налоговые послабления

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Увеличение выплат на детей от 3 до 7 лет, налоговые послабления для некоммерческих организаций, льготы при поступлении в профессиональные учебные заведения. Эти и многие другие вопросы рассматривались 25 марта на очередном заседании Курской областной Думы, сообщает телеканал «ТАКТ».

На повестке 46 заседания Курской областной Думы, которая проходит в традиционном очном режиме, более 24 вопросов. Среди основных – изменения в региональный закон о поддержке семей с детьми. Во исполнение мартовского Указа Президента, в очень сжатые сроки был разработан законопроект, который позволит семьям с низким уровнем доходов получать увеличенные выплаты на детей возрастом от 3 до 7 лет.

Татьяна Сукновалова, председатель областного комитета социального обеспечения материнства и детства:

«С 1 января этого года семьи, которые имеют детей данного возраста, могут получать не только 50% прожиточного минимума, как это было в прошлом году, но 75 или же 100% прожиточного минимума. Мы предполагаем, что семьи могут подать заявления на перерасчет с первого апреля этого года. У нас сейчас проведена определенная подготовительная работа. И уже будет учитываться – если семье сначала будет назначаться 75% прожиточного минимума, а семья не будет выходить из статуса малоимущих, то тогда она будет получать 100% прожиточного минимума на ребенка».

Закон принят. Но его еще предстоит дорабатывать. Это связано с необходимостью внести ряд уточнений по порядку и организации выплат. Депутаты надеются, что много времени это не займет.

Роман Чекед, депутат Курской областной Думы:

«Ждем постановление правительства, которое будет определять и уточнять этот порядок. В целом же это достаточно позитивная информация. И, я думаю, что семьи, которые имеют детей, у которых сегодня реальные проблемы с объемом получаемых доходов, будут иметь возможность получать вплоть до максимального размера, который исчисляется 10 627 рублями»

Социальную направленность имеет также инициатива депутатов по внесению изменений в федеральный закон «Об образовании». Предлагается установить для определенных категорий граждан (дети сироты и инвалиды) 10%-ую квоту при приеме вне конкурса в профессиональные образовательные учреждения.

Николай Жеребилов, председатель Курской областной Думы:

«Дело в том, что в высшем учебном заведении это предусмотрено, а в средних специальных не предусмотрено. А мы видим положение дел, что набор или конкурс в средние заведения бывает выше, чем в высшие учебные заведения. Поэтому часть детей могли бы воспользоваться этой квотой»

Еще один закон, который приняли депутаты, призван увеличить количество работающих инвалидов. Таких в регионе из 47 тысяч лишь 16 тысяч. Работодатели, которые по каким-то причинам не могут создать квотированные места, теперь получили право взаимодействовать в этом вопросе с другими работодателями.

Избранники также уделили внимание вопросам поддержки бизнеса в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. Направили в Правительство предложения – свои и от предпринимателей, а также приняли очередной законопроект, связанный с налоговыми послаблениями.

Александр Анпилов, депутат Курской областной Думы:

«В этом году, в феврале месяце мы уже приняли аналогичный закон о дифференцированных ставках налога. И сегодня собираемся принять закон о дифференцированных ставках для некоммерческих организаций. Снизить ставку с шести до одного процента»

Закон призван мотивировать социально-ориентированные некоммерческие организации участвовать в конкурсе Фонда Президентских грантов и, тем самым, привлекать в регион средства. В этом плане Курская область отстает от соседей. К примеру, в прошлом году соцпроекты Белгородской области выиграли 130 миллионов рублей, а Курской лишь 22. Заместитель губернатора Юрий Князев надеется, что налоговая льгота позволит исправить ситуацию.

Юрий Князев, заместитель губернатора Курской области :

«На сегодняшний день у нас из 1700 зарегистрированных организаций активных около 50. Налоговая ставка коснется около30 организаций»

Внесены изменения в региональный закон о транспортном налоге. Так, если у жителя региона есть несколько транспортных средств, подпадающих под льготную категорию, то льгота будет применяться только лишь к одному. Определяться это транспортное средство будет владельцем либо по максимально исчисленной сумме налога.

Также в ходе заседания депутаты внесли изменения в закон «О выборах Губернатора Курской области». Так, устанавливается требование к кандидату на этот пост постоянно проживать в России.

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