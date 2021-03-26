  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Комитет экономического развития администрации Курска возглавила Анна Заковырина

В течение 14 лет она работала в комитете по экономике и развитию Курской области
Комитет экономического развития администрации Курска возглавила Анна Заковырина

Читайте также

Комитет экономического развития администрации Курска возглавила Анна Заковырина. Она назначена на эту должность с 25 марта с испытательным сроком 6 месяцев.  

Как сообщает пресс-служба городской мэрии, Анна Заковырина уроженка Курской области, окончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию имени И.И. Иванова и Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса. С 2003 года работала в структурах областной администрации, в том числе, в течение 14 лет, в комитете по экономике и развитию Курской области.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

До 2024 года в развитие дорожного хозяйства Курской области вложат 29 млрд рублей

Курские полицейские проводят ночные рейды по местам досуга подростков

В Курской областной Думе голосовали за детские выплаты и налоговые послабления

Почти 47 тысяч курян привились от коронавируса

«А вы что делаете?». Глава Минприроды поручил проверить оборудование курского «Экотекса»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске