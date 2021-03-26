В течение 14 лет она работала в комитете по экономике и развитию Курской области

Комитет экономического развития администрации Курска возглавила Анна Заковырина. Она назначена на эту должность с 25 марта с испытательным сроком 6 месяцев.Как сообщает пресс-служба городской мэрии, Анна Заковырина уроженка Курской области, окончила Курскую государственную сельскохозяйственную академию имени И.И. Иванова и Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса. С 2003 года работала в структурах областной администрации, в том числе, в течение 14 лет, в комитете по экономике и развитию Курской области.