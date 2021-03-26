Стражи порядка посетили интернет-кафе и места массового досуга молодежи

Курские полицейские проводят ночные рейды по местам досуга подростков. Так, накануне в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские посетили интернет-кафе и места массового досуга молодежи, а также неблагополучные семьи.Отмечается, что в ходе мониторинга стражи порядка не обнаружили подростков в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, однако застали несовершеннолетних в интернет-салоне после 10 вечера без взрослых. Сотрудники полиции составили протоколы в отношении родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, а с администраторами и посетителями провели профилактические беседы.