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Курские полицейские проводят ночные рейды по местам досуга подростков

Стражи порядка посетили интернет-кафе и места массового досуга молодежи
Курские полицейские проводят ночные рейды по местам досуга подростков

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Курские полицейские проводят ночные рейды по местам досуга подростков. Так, накануне в рамках Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью!» полицейские посетили интернет-кафе и места массового досуга молодежи, а также неблагополучные семьи.

Отмечается, что в ходе мониторинга стражи порядка не обнаружили подростков в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, однако застали несовершеннолетних в интернет-салоне после 10 вечера без взрослых. Сотрудники полиции составили протоколы в отношении родителей за неисполнение обязанностей по воспитанию детей, а с администраторами и посетителями провели профилактические беседы.

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