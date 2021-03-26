План дорожной деятельности на ближайшие три года представили губернатору

До 2024 года в развитие дорожного хозяйства Курской области вложат 29 млрд рублей. Эти вопросы обсудили на совещании в Доме Советов. План дорожной деятельности на ближайшие три года представили губернатору.Сейчас в регионе активно ведется разработка проектно-сметной документации 176 объектов транспортной инфраструктуры. Как сообщил председатель комитета транспорта и автомобильных дорог Сергей Солдатенков, до 2024 года планируется реализовать 13 капиталоемких объектов: разработана проектная документация на реконструкцию улицы Светлая, готовится проект на дорогу, связывающую микрорайон «Северный» и М-2 «Крым», и строительство транспортной развязки на улице Карла Маркса в месте примыкания проспекта Победы.В этом году на ремонт, строительство и содержание дорог направят порядка 7,5 млрд. В рамках нацпроекта «БКАД» отремонтируют 92 км дорог, из них 31 км в Курске. Завершат реконструкцию ул. Бойцов 9 дивизии.На ремонт федеральной сети в этом году направят почти 4 млрд. В частности, капитально отремонтируют обход Курска на участках 515-526 км и 526-543 км. Проезжую часть здесь расширят до 4-х полос движения. Также отремонтируют мост через реку Рать на автодороге Р-298 Курск-Воронеж.В ближайшие годы также планируется расширить до 4 полос трассу М-2 «Крым» от границы Белгородский области до обхода Обояни, дорогу Р-298 Курск-Воронеж до границы с Воронежской областью, а также путепровод через автодорогу Курск-Курчатов и мост через Мокву. Помимо этого, планируется расширить мост через железную дорогу на участке дороги «Курск-Воронеж-Борисоглебск».