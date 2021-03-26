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Курский Центр управления регионом обработал более 21 тысячи обращений

Основные вопросы и проблемы, возникающие у жителей Курской области, касаются ремонта дорог, социальной защиты и ЖКХ
Курский Центр управления регионом обработал более 21 тысячи обращений

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Курский Центр управления регионом за 6 месяцев обработал более 21 тысячи обращений. Он начал работу в сентябре прошлого года. Основные вопросы и проблемы, возникающие у жителей Курской области - это ремонт дорог, социальная защита и ЖКХ. Все обращения, как отметил руководитель ЦУРа Михаил Шумаков, направляют в ведомства, которые способны их решить. 

ЦУР собирает, обрабатывает, анализирует и реагирует на обращения жителей, поступающие через соцсети, официальные паблики администрации Курской области и портал «Действуем вместе». Эта онлайн-площадка набирает популярность у курян. С сентября 2020-го на нее поступило около 2 тысяч сообщений, что на 25% больше, чем в 2019-м.

Также ЦУР работает с добровольческим отрядом «Лиза Алерт». Поисковики разрабатывают проект «Безопасная среда». Это карта опасных мест, куда куряне смогут вносить заброшенные дома, открытые люки и крыши, неогороженные недострои и другие потенциально опасные объекты. Специалисты Центра управления регионом в свою очередь будут рассказывать о решении этих проблем.

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