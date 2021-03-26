Курский Центр управления регионом обработал более 21 тысячи обращений
Основные вопросы и проблемы, возникающие у жителей Курской области, касаются ремонта дорог, социальной защиты и ЖКХ
ЦУР собирает, обрабатывает, анализирует и реагирует на обращения жителей, поступающие через соцсети, официальные паблики администрации Курской области и портал «Действуем вместе». Эта онлайн-площадка набирает популярность у курян. С сентября 2020-го на нее поступило около 2 тысяч сообщений, что на 25% больше, чем в 2019-м.
Также ЦУР работает с добровольческим отрядом «Лиза Алерт». Поисковики разрабатывают проект «Безопасная среда». Это карта опасных мест, куда куряне смогут вносить заброшенные дома, открытые люки и крыши, неогороженные недострои и другие потенциально опасные объекты. Специалисты Центра управления регионом в свою очередь будут рассказывать о решении этих проблем.