На улице Ленина Курска приступили к ямочному ремонту

Также дорожное полотно сегодня ремонтируют на улице Школьной





В Курске продолжается ямочный ремонт. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, сегодня дорожники приступили к ремонту дорожного полотна на улицах Ленина и Школьной.





Автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях в движении из-за ремонта.