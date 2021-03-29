Лента новостей / В регионе Вчера, 09:08 На улице Ленина Курска приступили к ямочному ремонту Также дорожное полотно сегодня ремонтируют на улице Школьной Читайте также В Курске сегодня ведут ямочный ремонт на семи улицах Ямочный ремонт сегодня продолжается на пяти улицах Курска В Курске продолжается ямочный ремонт. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, сегодня дорожники приступили к ремонту дорожного полотна на улицах Ленина и Школьной.Автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях в движении из-за ремонта. +0 -0