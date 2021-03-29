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На улице Ленина Курска приступили к ямочному ремонту

Также дорожное полотно сегодня ремонтируют на улице Школьной

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В Курске продолжается ямочный ремонт. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства, сегодня дорожники приступили к ремонту дорожного полотна на улицах Ленина и Школьной.

Автомобилистов предупреждают о возможных затруднениях в движении из-за ремонта.
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