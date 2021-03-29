Селянку оштрафовали на 2 тысячи рублей

Сжигающую траву жительницу Курской области заметили с помощью космического мониторинга. Оборудование зафиксировало термоточку на площади порядка 150 квадратных метров. Пожарные инспекторы выехали на место. В результате жительницу села Белица Беловского района привлекли к административной ответственности - штрафу в 2 тысячи рублей, так как сжигание проводилось вблизи строений.





Ежедневно в службу спасения поступают сообщения о случаях загораний травы, не всегда удается поймать за руку поджигателей, отмечают в МЧС. Наносится огромный ущерб природе, возникает риск переброса огня на жилые строения и хозпостройки.