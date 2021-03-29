Лента новостей / В регионе Вчера, 11:58 94 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день 25 из них - в Курске Читайте также 103 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день В Курской области за день выявлено еще 183 новых случая коронавируса 94 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 25 из них - в Курске. Выписано 79 пациентов. От ковидной пневмонии умерли еще два пациента, это пожилые мужчина и женщина. В целом по России за сутки подтверждено немногим более 8 тысяч 700 новых диагнозов. +0 -0