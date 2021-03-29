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Лента новостей / В регионе

94 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за день

25 из них - в Курске

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94 новых случая коронавируса выявлено в Курской области за минувший день. 25 из них - в Курске. Выписано 79 пациентов. От ковидной пневмонии умерли еще два пациента, это пожилые мужчина и женщина. 

В целом по России за сутки подтверждено немногим более 8 тысяч 700 новых диагнозов.
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