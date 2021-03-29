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Курский студент перевел мошенникам больше ста тысяч рублей в надежде получить интим-услуги

23-летний курянин нашел объявление о приезде девушки на весь вечер в интернете

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Курский студент перевел мошенникам больше ста тысяч рублей в надежде получить интим-услуги. 23-летний курянин нашел объявление о приезде девушки на весь вечер в интернете. По указанному телефону ему ответил приятный женский голос. Когда заказчик и путана оговорили все условия, вопрос коснулся оплаты. Главным условием было перечисление полной суммы на банковскую карту. Молодой человек выполнил перевод. Но ему сообщили, что деньги не дошли из-за сбоя программы, и предложили еще раз перевести нежную сумму уже на другой счет. Но и на этот раз деньги не пришли. Таким образом горожанин продолжал перечислять средства и каждый раз ему обещали, что лишнюю сумму вернет девушка, когда к нему приедет. Терпение юноши закончилось спустя десять дней. За это время он успел отправить аферистам больше 105 тысяч рублей. К этому моменту он осознал, что общается с аферистами и направился в полицию.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Оперативникам молодой человек признался, что знает о действиях аферистов, но не думал, что сам с ними столкнется.
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