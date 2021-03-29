В Курской области установили карантин по африканской чему свиней

25 марта в Фатежском районе на обочине обнаружили останки домашней свиньи





Губернатор подписал постановление об установлении карантина по африканской чуме свиней на территории двух районов - Фатежского и Поныровского. 25 марта вблизи сел Хмелевое и Молотычи Фатежского района на обочине обнаружили останки домашней свиньи. Экспертиза подтвердила наличие возбудителя АЧС. Владельца павшего животного ищет полиция, возбуждено уголовное дело.Угрожаемая зона установлена в радиусе 10 километров от этой точки. На время действия карантина на этой территории запрещается: вывоз и реализация свиней, продуктов убоя и переработки, отходов, а также оборудования и инвентаря, используемого при содержании свиней; проведение сельскохозяйственных ярмарок и выставок; заготовка и вывоз кормов, за исключением комбикормов промышленного производства и фуражного зерна, прошедших термическую обработку при температуре не менее 70°С, обеспечивающую их обеззараживание; а также все виды охоты, за исключением охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.Сотрудники управления ветеринарии совместно со специалистами Управления Россельхознадзора и представителями муниципальной власти проведут переучет поголовья свиней в личных подсобных хозяйствах в зоне наблюдения по АЧС в Фатежском и Поныровском районах. В угрожаемой зоне у местных жителей свиней и продукты животноводства изымут и уничтожат. Люди получат компенсацию исходя из веса животных.Контроль за соблюдением режима работы свиноводческих комплексов и проведением дезинфекции на предприятиях, а также в буферной зоне свиноводческих комплексов и в среде обитания дикого кабана усилят.