В Курской области начался прием документов от жителей Кукуевки
После одобрения совета заповедника жители Кукуевки смогут начать оформлять дома и участки в собственность
Отмечается, что согласовывать документы будут раз в неделю на научно-техническим совете заповедника. Бумаги сотрудники сельсовета станут передавать централизованно, обратившимся окажут необходимые консультационные услуги. После одобрения совета жители Кукуевки смогут начать оформлять дома и участки в собственность в Росреестре.
Заявления принимают по адресу: деревня 1-е Цветово, ул. Советская, д. 68, 1-й этаж. В рабочее время можно проконсультироваться по телефонам:
● комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева;
● администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова;
● директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.
Администрация Курской области совместно с Минприроды продолжает согласование хозяйственной деятельности в буферной зоне Центрально-Черноземного заповедника.