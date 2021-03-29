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В Курской области начался прием документов от жителей Кукуевки

После одобрения совета заповедника жители Кукуевки смогут начать оформлять дома и участки в собственность
В Курской области начался прием документов от жителей Кукуевки

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В  Новопоселеновском сельсовете начался прием документов от жителей Кукуевки. Ранее положительное заключение научно-технического совета Алехинского заповедника получили владельцы 24 домов и 6 земельных участков в злополучной деревне. За первые часы работы заявки подали 27 кукуевцев.

Отмечается, что согласовывать документы будут раз в неделю на научно-техническим совете заповедника. Бумаги сотрудники сельсовета станут передавать централизованно, обратившимся окажут необходимые консультационные услуги. После одобрения совета жители Кукуевки смогут начать оформлять дома и участки в собственность в Росреестре. 

Заявления принимают по адресу: деревня 1-е Цветово, ул. Советская, д. 68, 1-й этаж. В рабочее время можно проконсультироваться по телефонам:

● комитета природных ресурсов Курской области +7 (4712) 53-23-05 (доб. 498) и +7 (930) 764-73-00, ответственный специалист — Диана Дмитриевна Яковлева; 
● администрации Новопоселеновского сельсовета +7 (4712) 59-22-19, ответственный специалист — Ольга Дмитриевна Бирюкова; 
● директора заповедника Андрея Александровича Власова +7 (920) 264-84-00.

Администрация Курской области совместно с Минприроды продолжает согласование хозяйственной деятельности в буферной зоне Центрально-Черноземного заповедника. 

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