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В Курске ГИБДД ловила таксистов-нелегалов

Итогом рейда стали 20 административных материалов в отношении водителей
В Курске ГИБДД ловила таксистов-нелегалов

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В Курске ГИБДД ловила таксистов-нелегалов. Очередной рейд состоялся в преддверии минувших выходных. Его итогом стали 20 административных материалов в отношении водителей,осуществляющих перевозку пассажиров в режиме "такси".

Как отмечают в Госавтоинспекции, одной из проблем является большое количество нелегальных перевозчиков, которые не являются индивидуальными предпринимателями, работают без разрешения, пользуясь тем, что крупные агрегаторы служб такси предоставляют услуги всем лицам, зарегистрированным в приложениях, как легальным, так и не легальным.

Другая проблема в том, что те, кто работают официально, не получают путевые листы, и перед выездом на линию не проходят медицинский и технический осмотр. В результате водители осуществляют перевозку пассажиров с такими нарушениями, как внесение изменений в конструкцию транспортного средства автомобиля, отсутствие аптечки, огнетушителей и знаков аварийной остановки.

С начала года выявлены случаи, когда таксисты перевозили пассажиров будучи в состоянии алкогольного и даже наркотического опьянения, а также не имея права на управление транспортными средствами.
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