Курянам рассказали, как сделать прививку от ковида в торговом центре

Работать в таких пунктах будут врач-терапевт, администратор и медсестра

Уже в эту пятницу, 2 апреля начнут действовать пункты для вакцинации в торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park. Работать в них будут врач-терапевт, администратор и медсестра. Курянам, которые захотят сделать прививку от коронавируса, необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС. Вторым компонентом вакцины пациента привьют в том же пункте, что и первым - в торговом центре.Прививочные пункты в ТЦ будут работать с 13 до 19 часов без выходных и перерывов. Курянам напоминают, что вакцинация проводится бесплатно и добровольно.Сейчас в Курской области работают 39 прививочных пунктов и 5 мобильных бригад, вакцинация проводится и в 372 фельдшерско-акушерских пунктах. Первым компонентом от коронавируса привито 61 624 человека, полностью прошли вакцинацию 48 382 курянина.Сегодня поступило 6 тысяч 600 доз вакцины, вскоре должны поступить еще порядка 23 тысяч доз. Всего в регион поставлено более 67,5 доз двухкомпонентной вакцины для профилактики коронавируса.